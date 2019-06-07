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Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в основной капитал Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 3 6 часов назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин 7 июня принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. Во время одного из своих выступлений глава города заявил, что инвестиции в основной капитал Москвы с начала года выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
По его словам, рост инвестиционного климата произошел не просто так.
— Это гигантский механизм, более 2 триллионов рублей инвестиций в основной капитал, — отметил Сергей Собянин. — Это огромная системная работа и власти, и бизнеса.
Напомним, что столица заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Мэр Москвы подчеркнул, что лидерство было бы невозможным без развития социальной инфраструктуры. Этому, по его словам, столичные власти и представители бизнеса уделяют особое внимание.
— Конечно, важна и финансовая поддержка бизнеса. Но здесь чрезвычайно важно, чтобы наши города были комфортными для людей: бизнес идет туда, где люди, а люди идут туда, где им комфортно. Если раньше мы считали, что комфортная среда, социальная инфраструктура — это что-то вторичное для бизнеса, то сейчас мы абсолютно уверены, что это самое главное, — сказал Сергей Собянин.
Кстати, объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2019-2021 годы составляет 1,6 триллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в таких сферах, как социальная поддержка, транспорт, благоустройство, развития новых территорий и другие.
Глава Департамента Александр Прохоров также отметил, что город активно поддерживает предприятия и технопарки.
— Активно инвестирующие предприятия, которым присваиваются статусы технопарка, промышленного комплекса, индустриального парка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25 процентов, — сказал он.
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Другое , ПМЭФ-2019 , Сергей Собянин , Александр Прохоров , Правительство Москвы , Москва
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