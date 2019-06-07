Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в основной капитал Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 июня принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. Во время одного из своих выступлений глава города заявил, что инвестиции в основной капитал Москвы с начала года выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По его словам, рост инвестиционного климата произошел не просто так.

— Это гигантский механизм, более 2 триллионов рублей инвестиций в основной капитал, — отметил Сергей Собянин. — Это огромная системная работа и власти, и бизнеса.

Напомним, что столица заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Мэр Москвы подчеркнул, что лидерство было бы невозможным без развития социальной инфраструктуры. Этому, по его словам, столичные власти и представители бизнеса уделяют особое внимание.

— Конечно, важна и финансовая поддержка бизнеса. Но здесь чрезвычайно важно, чтобы наши города были комфортными для людей: бизнес идет туда, где люди, а люди идут туда, где им комфортно. Если раньше мы считали, что комфортная среда, социальная инфраструктура — это что-то вторичное для бизнеса, то сейчас мы абсолютно уверены, что это самое главное, — сказал Сергей Собянин.

Кстати, объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2019-2021 годы составляет 1,6 триллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в таких сферах, как социальная поддержка, транспорт, благоустройство, развития новых территорий и другие.

Глава Департамента Александр Прохоров также отметил, что город активно поддерживает предприятия и технопарки.