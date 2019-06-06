Виктор Вексельберг рассказал, как Генпрокуратура помешала беспилотнику «Яндекса»

Вексельберг привел этот случай как пример того, как устаревшее регулирование сдерживает технический прогресс.

«Мы («Сколково») заключили соглашение с «Яндексом», который хотел опробовать у нас на территории беспилотный транспорт. У нас начало ездить беспилотное такси. И — не буду называть конкретно, один из жителей нашего инновационного города написал заявление в Генпрокуратуру, сказал что очень обеспокоен, что ездит беспилотник, а у него дети. И Генпрокуратура на сегодняшний день запретила эксплуатацию, и мы находимся в непростом диалоге с правоохранительными органами », — рассказал Вексельберг.

Пресс-служба «Яндекс. Такси» сообщила Инфо24, что запрет на тестирование беспилотных автомобилей Генпрокуратура компании не присылала.