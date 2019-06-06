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Виктор Вексельберг рассказал, как Генпрокуратура помешала беспилотнику «Яндекса» 

Инфо 24 4 часа назад
Фото: Инфо 24
Председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг на ПМЭФ рассказал, что тестированию беспилотных автомобилей «Яндекса» в Сколково помешало заявление в Генпрокуратуру.
Вексельберг привел этот случай как пример того, как устаревшее регулирование сдерживает технический прогресс.
«Мы («Сколково») заключили соглашение с «Яндексом», который хотел опробовать у нас на территории беспилотный транспорт. У нас начало ездить беспилотное такси. И — не буду называть конкретно, один из жителей нашего инновационного города написал заявление в Генпрокуратуру, сказал что очень обеспокоен, что ездит беспилотник, а у него дети. И Генпрокуратура на сегодняшний день запретила эксплуатацию, и мы находимся в непростом диалоге с правоохранительными органами», — рассказал Вексельберг.
Пресс-служба «Яндекс. Такси» сообщила Инфо24, что запрет на тестирование беспилотных автомобилей Генпрокуратура компании не присылала.
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Комментарии
Другое , Виктор Вексельберг , Генпрокуратура РФ , Фонд Сколково , Яндекс , МВД
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