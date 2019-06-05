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На карте Санкт-Петербурга появится инновационный центр мирового уровня 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Среди них — развитие сквозных технологий, подготовка перспективных высококвалифицированных кадров, развитие партнерства с ведущими мировыми университетами и компаниями, рассказал «Российской газете» генеральный директор ИТМО Хайпарк Андрей Назаров.
С какой целью создается ваш научно-образовательный центр и в чем его преимущества?
Андрей Назаров: Основная задача — создание инновационного центра нового поколения, ориентированного на комплексное развитие научно-образовательной, инновационной и производственной экосистемы. Таких центров у нас в стране не так много — Сколково, Иннополис и мы. Преимущество на старте нам дает наличие базового партнера — Университета ИТМО, одного из ведущих мировых вузов в сфере IT.
Есть несколько базовых университетских научно-технологических компетенций, на которые мы опираемся при создании парка. Это искусственный интеллект, фотоника, науки о жизни и здоровье. В разрезе бизнес-направлений мы уделяем внимание урбанистике и цифровым городам, Арктике и всему, что связано с ИТ (AR/VR, гейминг и т.д.). ИТМО Хайпарк станет местом притяжения не только для талантливых студентов и молодых ученых, нашей площадкой уже сейчас интересуются представители крупного бизнеса. Инновационный центр позволит объединить интересы науки и бизнеса и ускорить процесс внедрения новых технологий в регионе.
В чем конкретно будет выражаться партнерство с ИТМО?
Андрей Назаров: Это даже не партнерство, а, скорее, симбиоз. ИТМО для нас — это база, научный, исследовательский, образовательный потенциал, без которого современная цифровая экономика в принципе невозможна. Любой код должен кто-то написать, и даже если это сделал искусственный интеллект, его кто-то тоже должен создать.
А, с другой стороны, для ИТМО мы являемся питательной средой, в том числе финансовой, потому что перед вузами стоит задача развития и коммерциализации инноваций. Мы инструмент в коммерциализации научно-образовательного потенциала.
Можете рассказать про инструменты коммерциализации инноваций?
Андрей Назаров: Мы не изобретаем велосипед. Во всем мире это уже давно известный механизм. Есть инновационный цикл от НИР до внедрения в серию. Мы здесь заполняем как раз главное звено — переход от ОКР к мелкой партии и внедрению. И дальше уже вывода в серию. Это нас отличает от всех. Мы все-таки идем от рынка, наша главная компетенция — понимание, что нужно на рынке. Не только в России, но и за ее пределами. Экспортный потенциал в ИТ колоссальный.
Какие возможности ИТМО Хайпарк откроет для города?
Андрей Назаров: Для города это мощнейший драйвер развития новой территории, порядка десяти тысяч рабочих мест для жителей Петербурга и близлежащих районов, налоги в казну от предприятий, расположенных в инновационном центре. Хайпарк станет точкой притяжения для крупного, среднего и малого бизнеса. На территории также будут развиваться высокотехнологичные производства.
В парке предусмотрены две составляющие — кампус университета со всей инфраструктурой (главный корпус, научные лаборатории, общежития и т.д.) и зона прогрессивных производств. Как раз там будет происходить коммерциализация научно-образовательного потенциала. Город, конечно, заинтересован в том, чтобы такой центр был.
Как ИТМО Хайпарк участвует в процессе цифровизации экономики?
Андрей Назаров: Мы являемся одним из системных государственных инструментов этого процесса. Компетенции, которые есть у Университета ИТМО, позволяют нам участвовать в ряде направлений госпрограммы «Цифровая экономика». Мы будем включаться в программу по мере необходимости.
В какие сроки планируется реализовать проект?
Андрей Назаров: Строительство главного университетского комплекса, общежития и сопутствующей инфраструктуры начнется в 2020 году, к концу 2022 года будут сданы первые объекты. Параллельно будет создаваться зона прогрессивных производств.
Вторая очередь предусматривает создание Национального центра урбанистики и дальнейшее развитие социальной инфраструктуры. Затем будет создан центр квантовых технологий, и поступательно к 2027 году мы полностью завершим объект.
Совокупные инвестиции превышают 40 миллиардов рублей, и мы настроены очень оптимистично.
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