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РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ-2019 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. РИА Новости выпустило специальную информационную ленту для участников Петербургского международного экономического форума, а также для тех, кто хочет быть в курсе событий мероприятия. Лента доступна в мобильном приложении «Динамика дня» с 5 по 8 июня.
Подписчики мобильного приложения будут получать главные новости одной строкой, зачастую еще до того, как о событии сообщат информационные агентства. Помимо просмотра сообщений с форума пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной экономической и общественно-политической повесткой дня. Приложение можно скачать бесплатно для IOS и Android.
МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума. На ПМЭФ-2019 медиагруппа будет представлена информационным агентством РИА Новости, а также международным информационным агентством и радио Sputnik.
Мобильное приложение «Динамика дня» от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке. «Динамика дня» позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений.
РИА Новости — флагманский ресурс МИА «Россия сегодня», которое выступает информационным партнером ПМЭФ-2019. МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость
РИА Новости, Прайм, Рейтинг
РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшее время ПМЭФ стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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Другое , InoSMI.Ru , РИА Новости , ИА Sputnik , Санкт-Петербург
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