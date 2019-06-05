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Пригожин не обошел вниманием совместное фото Рудковской с Биланом 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
44-летняя Яна Рудковская опубликовала на личной страничке свежий снимок, на котором она запечатлена с певцом Димой Биланом. Всего за тринадцать часов пост музыкального продюсера оценили порядка 32 тысяч человек. На "солнечное" фото Яны с Дмитрием обратил внимание и супруг певицы Валерии — Иосиф Пригожин. Он поставил «Лайк» под кадром музыкального продюсера в Instagram.
«15 лет мы дружим и работаем, но в сезоне 2019-2020 мы готовим для вас что -то особенное и много чего интересного, скучно не будет точно», — обратилась к подписчикам Яна.
Напомним, что вместе с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко Яна Рудковская воспитывает 6-летнего сына Сашу. Также у музыкального продюсера есть сын Николай и пасынок Андрей от бизнесмена Виктора Батурина. В одном из своих интервью Яна подметила, что приучает своих мальчиков к самостоятельности и ответственности. По ее словам, она не собирается бесконтрольно снабжать детей средствами на карманные расходы. Бизнесвумен не сомневается, ее дети знают, каким трудом достаются деньги.
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Другое , Дима Билан , Яна Рудковская , Виктор Батурин , Евгений Плющенко , Иосиф Пригожин , Валерия
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