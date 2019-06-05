Пригожин не обошел вниманием совместное фото Рудковской с Биланом

«15 лет мы дружим и работаем, но в сезоне 2019-2020 мы готовим для вас что -то особенное и много чего интересного, скучно не будет точно», — обратилась к подписчикам Яна.