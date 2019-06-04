Самый экстремальный аттракцион установили в «Острове Мечты»

В парке развлечений "Остров мечты" продолжается заключительный этап отделочных работ и монтаж аттракционов.

К настоящему моменту все оборудование, необходимое для открытия первой очереди парка, доставлено в Москву . Закончена установка самого экстремального аттракциона. Гигантские качели "Храм Огня" смогут поднять гостей на высоту 20 метров. Режим работы предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. Имитацию пламени создадут при помощи спецэффектов.

Также смонтированы аттракцион "Птеродактили" итальянского производителя Preston & Barbieri и веревочная башня падения австрийской компании Sun Kid. Большая цепочная карусель появилась в тематической зоне "Замок Снежной королевы".

В апреле в парке "Остров мечты" завершился первый этап монтажа аттракционов. Уже установлены "Летная школа" в тематической зоне "Маугли в стране динозавров", "Падение в измерение Икс" в зоне "Черепашки-ниндзя" и "Башня Гаргамеля" в "Деревне смурфиков".

Первая очередь крупнейшего в Европе и Азии крытого парка развлечений "Остров мечты" в Москве планируется к открытию в сентябре 2019 года, к празднованию Дня города. Вторую очередь строительства парка планируется завершить в 2020 году. В рамках нее планируется строительство гостиниц, обустройство набережной, создание яхтенной школы.

Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая, где появятся скверы и искусственные озера.