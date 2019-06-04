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Возмущенная убийством ребенка толпа возле здания МВД Украины попала на видео 

Lenta.ru + ещё 7 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
У здания МВД Украины прошли беспорядки, связанные с убийством сотрудниками полиции пятилетнего ребенка. Видеозапись с места происшествия опубликовало издание «Украинская правда» в Facebook.
На кадрах видно, как протестующие жгут файеры и выкрикивают лозунги против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова: «Авакова — в отставку!», «Авакова, собаку, повесим на гиляку!» или «Рядовые убивают — Аваков покрывает».
Отдельные активисты стояли с плакатами «Полиция убивает детей», также к зданию подносили свечи и игрушки, организовав тем самым импровизированный мемориал. Изначально участников акции было около ста, позднее их стало больше.
Начавшаяся в ночь с 3 на 4 июня акция завершилась брифингом руководства полиции, в ходе которого начальник полицейского главка по Киевской области объявил о своем намерении уйти в отставку и отправиться в Донбасс.
31 мая пьяные сотрудники патрульной полиции в Переяславе-Хмельницком решили пострелять по металлическим банкам. Одна из пуль попала в ребенка, который играл на детской площадке неподалеку от своего дома. Мальчика госпитализировали с тяжелейшим ранением головы в киевский нейрохирургический центр. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 июня пострадавший скончался.
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Другое , Арсен Аваков , МВД
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