«Все дело в ревности?»: что звезды думают о скандале между Галкиным и Малаховым

Звездные скандалы давно перестали быть сенсацией. Иногда возникает ощущение, что знаменитости специально цепляют друг друга в социальных сетях, чтобы заработать побольше лайков и комментариев (только стихотворные батлы Собчак и Шнурова чего стоят! — Прим. Ред.).

Однако в шоу-бизнесе есть своя элита. Это неприкосновенный десант, в который входят, например, Алла Пугачева Максим Галкин и другие звезды первой величины. Такие не вступают в споры и не реагируют на многочисленные сплетни. Однако сегодня, 3 июня, Максим Галкин показал, что это не так. «Главный телесплетник страны» Супруг Примадонны опубликовал на своей странице в Intagram гневный пост, в котором в пух и прах разнес издание Андрея Малахова . Коллегу по цеху он назвал «главным телесплетником» страны. Причиной такого гневного выпада стала публикация в журнале, редактором которого является телеведущий.

В заметке идет речь о загородной недвижимости Галкина. Якобы он строит на Кипре дом. Комментарии по этому поводу изданию дали представители агентства недвижимости. При этом Максим уверяет, что у него нет никакого дома на Кипре, а с «лживым» агентством он вообще не знаком.

За комментариями корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко обратилась к директору Малахова Алексею Миндель , ведь сам телеведущий пока никак не отреагировал на скандальную ситуацию.

«Да, я видел пост Галкина, но пока не знаю позицию Малахова по этому вопросу. Еще не видел Андрея сегодня», — поспешно прокомментировал Алексей Миндель и бросил трубку.

Андрей Малахов не комментирует оскорбления Галкина. Фото: globallookpress. «У меня сейчас нет никаких мнений» Это уже не первый раз, когда звездная чета Пугачева-Галкин скандалят со звездными журналистами. В апреле 2019 года Примадонна отмечала юбилей — 70 лет. Телеведущая Лера Кудрявцева пригласила в студию программы «Секрет на миллион» музыканта Сергея Челобанова . Он рассказал на всю страну об отношениях и гражданском браке с Пугачевой. Алле Борисовне откровения бывшего возлюбленного не понравились.

Мы попросили Леру Кудрявцеву прокомментировать ситуацию, но она не захотела:

«Ой девочки, пожалуйста, сейчас это даже не комментирую. Я только прилетела из Америки, сутки не спала. У меня сейчас нет никаких мнений», — заявила Кудрявцева.

Лера Кудрявцева предпочла не влазить в конфликт между мужем Пугачевой и Малаховым. Фото: globallookpress. Все дело в ревности? А вот другие звезды, которые «варятся» в российском шоу-бизнесе встали на защиту… Малахова. Например, бывший участник скандального проекта «Дом-2», шоумен Рустам Солнцев считает, что Галкиным движет ревность.

«В ситуации Малахова и Галкина не последнюю роль играет конкуренция. Лично мне, например, не нравятся его передачи. А вот у Андрея все набито, как в украинской колбасе: мясо, сало, специи. Любо дорого смотреть его «Привет, Андрей». Поэтому у Максима есть ревность», — считает Рустам Солнцев.

Рустам Солнцев считает, что Галкиным движет ревность. Фото: globallookpress. «Раньше эта семья никогда не отличалась участием в «желтых разборках» Звезда ток-шоу Гоген Солнцев считает скандал между Галкиным и Малаховым ситуацией из ряда вон выходящей. По его мнению, решающую роль играет возраст.

Раньше Галкин и Пугачева никогда не реагировали на сплетни в прессе. Фото: globallookpress.

«Для меня подобные выпады — загадка, потому что статус семьи Пугачевой и Галкина не позволяет вступать в подобные дискуссии и вообще реагировать на подобные новости. Раньше эта семья никогда не отличалась участием в «желтых разборках». И это, несмотря на то, что их всегда пытаются втянуть в истории.

Возможно, Максим решил скрыть недвижимость от глаз, чтобы не злить завистливых людей. Мол, нужно по доходам быть таким же, как и большинство живущих в России людей. В принципе, это правильная позиция — не отделяться от зрителя и своего народа», — высказал мнение Гоген Солнцев.