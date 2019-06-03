Топ-менеджер Google Андрей Дороничев инвестировал в российский образовательный стартап U Skillz

«Нащупал общую боль»

U Skillz — это образовательный проект для саморазвития, увеличения личной эффективности и «прокачки» необходимых в бизнесе и карьере навыков. Проект был запущен летом 2018 года предпринимателем Дмитрием Фалалеевым, который с 2012 года развивал собственное медиа о стартапах и венчурном инвестировании Firrma.ru. В 2017 году в медиа вложился Игорь Ашманов , управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» (консалтинг и маркетинг в сфере IT), а в 2018 году Фалалеев отошел от операционного управления. «Я вышел и задумался, что делать дальше. Хотел какого-то саморазвития, но приличных ресурсов для этого не было. Решил запустить что-то для себя и оказалось, что нащупал общую боль», — рассказал Forbes Дмитрий Фалалеев. Он решил приглашать известных предпринимателей, инвесторов и менторов, которые делились собственным опытом решения жизненных и рабочих проблем. По словам основателя, на первую такую встречу пришло больше 100 человек, и проект решили поставить «на серьезные рельсы».

За год U Skillz провело четыре курса — для предпринимателей, топ-менеджеров и два общих курса про личную эффективность, которые посетило почти 2000 человек. Каждый курс состоит из девяти встреч, стоимость участия в одной — 2700 рублей. В роли спикеров выступали Борис Ким (сооснователь QIWI ), Егор Руди (гендиректор Profi.ru), Максим Журило (основатель I Love Running), Александр Бородич (венчурный и крипто-инвестор), Эд Гуринович (сооснователь CarPrice) и еще больше 50 человек.

Сила коммьюнити

В 2019 году к развитию проекта решил присоединиться директор по продуктам Google и создатель приложения YouTube Mobile Андрей Дороничев. «Андрей — это мой друг детства, мы с ним жили рядом, летом все время тусовались вместе и до сих пор дружим, — рассказал Фалалеев. — Я особенно не искал инвестиций. Но Андрей и его жена Татьяна пришли с предложением быть не просто финансовыми инвесторами, а партнерами». По словам Дороничева, он решил поддержать проект, потому что сам верит в формат обучающего коммьюнити. «В последнее время мы с Татьяной много думаем про саморазвитие. Здесь, в Долине, становится очевидно, что образование будет меняться. Информация стала общедоступна, а вот опыт по-прежнему бесценен. Софт-скиллы необходимы не меньше, чем экспертиза, а умение качественно и полно жить важнее, чем оттачивание профессиональных навыков. U Skillz как раз про это», — объяснил свое решение войти в проект Андрей Дороничев. Взамен на $200 000 группа инвесторов во главе с Дороничевыми получила «меньше 20%» в компании, уточнил Фалалеев.

Деньги пойдут на расширение команды, а экспертизу новых совладельцев основатель планирует использовать для полноценного запуска онлайн-формата и выхода на рынок США. «Татьяна Дороничева развивает в Долине схожий по смыслу проект „Добрый дом“, ориентированный на полезное коммьюнити, поэтому база знаний о том, как это работает в США, у нас есть», — добавил Дмитрий Фалалеев. По его словам, направление публичных лекций в U Skillz пока что работает в ноль, b2b-мероприятия приносят небольшую прибыль. Основным источником монетизации должны стать онлайн-курсы и корпоративные лекции и мастер-классы. «Офлайн-встречи — это своеобразный шоу-рум для будущей продажи онлайна», — поясняет основатель. Кроме того, он планирует запустить кампус для участников в Сан-Франциско.