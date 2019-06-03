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Украинские силовики продали ополченцам ящик патронов и мины, сообщили в ЛНР 

РИА Новости 2 часа назад
Украинские силовики продали Народной милиции ЛНР ящик патронов калибра 7,62 миллиметра и мин к 82-миллиметровым минометам, сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
"Мы неоднократно заявляли о фактах продажи украинскими военнослужащими оружия и боеприпасов жителям подконтрольных Киеву районов у линии соприкосновения и других территорий Украины, а также хищений крупных партий боеприпасов со складов ВСУ", — сообщил Филипоненко на брифинге.
Он пояснил, что командир 25-й бригады ВС Украины в преддверии ротации из зоны проведения Операции объединенных сил начал кампанию по "избавлению" от боеприпасов. Только за минувшую неделю со стороны 25-й бригады Народная милиция ЛНР зафиксировала десять обстрелов, напомнил он.
"Особо предприимчивые офицеры и солдаты 25-й бригады, не желая упускать шанс нажиться, организовали каналы сбыта боеприпасов, продавая их по низким ценам местному населению. Для продажи более крупной партии командир 2 батальона 25-й бригады подполковник Сущенко в середине мая вышел на связь с военнослужащими Народной милиции с предложением о реализации ящика патронов калибра 7,62 миллиметра и мин к 82-мм минометам", — рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что, согласно договоренностям, украинские силовики сделали "схрон" у линии соприкосновения, откуда по переданным координатам сотрудники Народной милиции извлекли боеприпасы.
"Видео данной операции, подтверждающее преступления в рядах украинской армии, размещено на официальном сайте народной милиции ЛНР", — уточнил офицер пресс-службы.
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