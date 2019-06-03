Большинство регионов не выполнили майский указ по повышению зарплат медработникам

России, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре. Министерство здравоохранения по итогам 2018 года не обеспечило достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности россиян качеством медобслуживания, а также исполнение майского указа по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу. Такие выводы содержатся в сообщении Счетной палаты РФ , опубликованном по итогам проверки бюджета за 2018 год в Минздраве России, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, ФМБА

Так, у всех главных распорядителей, за исключением Росздравнадзора, отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе: в Минздраве — 68,9%, Роспотребнадзоре — 39,9%, ФМБА — 32,4%. В частности, ФМБА не ввел в эксплуатацию четыре из 12 объектов капитального строительства. Минздрав РФ не обеспечил достижение трех из пяти целевых показателей программы «Развитие здравоохранения»: ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. Отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и освидетельствования ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения.

Отмечается также, что в 50 из 85 субъектов РФ не обеспечено повышение средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников. У Росздравнадзора и Роспотребнадзора проверка выявила нарушения и недостатки при использовании субсидий на выполнение государственного задания. Кроме того, у Роспотребнадзора не утверждены правила контроля за выполнением госзаданий подведомственными учреждениями. Для всех объектов проверки также характерны нарушения требований к содержанию документации и размеру закупок у субъектов малого предпринимательства, нарушения сроков заключения контрактов и размещения документации на сайте.