Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Впервые протестировано генетическое оружие 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Shutterstock
Ученые из Университета Мэриленда создали генетически модифицированный (ГМ) грибок, который выделяет токсин, убивающий малярийный комаров. Эффективность этого метода борьбы с носителями смертельно опасной инфекции была впервые протестирована вне лабораторных условий. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи внесли в грибок Metarhizium pingshaense гены, кодирующие активируемые кальцием калиевые ионные каналы и гибридный гексатоксин-Hv1a. Последний выделяет смертельно опасных австралийских воронковых пауков. Для испытания гибридного грибка, патогенного для комаров Anopheles coluzzii, была использована «Москитная сфера» — комплекс, построенный для имитации природной среды в Буркина-Фасо (Западная Африка). В этом регионе заболеваемость малярией в 2017 году составила 7,9 миллиона случаев.
«Москитная сфера» состояла из шести отсеков. В четырех из них, укрытых парниковой пленкой, находились постройки с телятами, растения для взрослых комаров и места для спаривания. Устойчивые к инсектицидам A.coluzzii были собраны для эксперимента в виде личинок из естественных мест обитания, а внутри отсеков насекомые достигли взрослой формы. Грибок был помещен на ткань, которую подвесили внутри «сферы».
Оказалось, что комары, подвергшиеся воздействию гибридного белка, умирали в 1,6 раза быстрее, чем от дикой формы M.pingshaense. Популяция насекомых гибла в течение 45 дней. При этом грибки менее видоспецифичны, чем метод генного драйва, с помощью которого вредные мутации распространяются внутри самой дикой популяции комаров с помощью ГМ-насекомых.
Последние новости
Открыт первый участок новой линии московского метро Tinder попал в реестр по слежке Повышение НДС не оправдало ожиданий
Комментарии
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу102
Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию419
США поставили ультиматум Европе438
«Умер на руках у девушки»: в Подмосковье зарезали спецназовца58
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова8
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
00:59
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова
Шоу-бизнес
13:48
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу
В мире Украина
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
02:50
Создан протез с эффектом реальной ступни
Наука и техника
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение