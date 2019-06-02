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В МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Екатерина Яресько Facebook
Официальный представитель ведомства Мария Захарова также прокомментировала включение журналиста Владимира Познера в список «Миротворца».
«Серьезным вызовом для новой власти» назвала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова последние новости из Украины. Так в МИДе отреагировали на события в Харькове, где радикалы демонтировали памятник Жукову, а также на внесение Владимира Познера в список «Миротворца».
«Включение Владимира Познера в списки «Миротворца» и снос памятника Жукову в Харькове — серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать"», — написала Захарова в Facebook.
Напомним, сегодня в результате протестов в Харькове радикалы снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова, установленный у здания городского Дворца спорта. Также сегодня стало известно, что российского журналиста Владимира Познера внесли в базу данных сайта «Миротворец» за то, что он побывал в Крыму.
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Комментарии
Другое , Георгий Жуков , Владимир Познер , Мария Захарова , МИД , Харьков
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