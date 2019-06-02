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Опубликовано видео удара Израиля по Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Израильские военные заявили, что нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел.
Опубликованы кадры удара израильских военных по объектам в Сирии, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения. На записи, снятой Армией обороны Израиля, показан взрыв.
Израиль обстрелял территории к юго-западу от Дамаска рано утром 2 июня. В министерстве обороны еврейского государства подтвердили обстрел, но отметили, что атака была осуществлена в ответ на действия Сирии.
Агентство SANA пишет, что атаке подверглась южная провинция Кунейтра, которая граничит с Израилем.
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он лично отдал приказ ответить на атаку сирийских войск. Политик заявил, что не собирается терпеть агрессию против своего государства и пообещал и в дальнейшем пресекать попытки напасть на страну.
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Другое , Видео , Министерство обороны , ЦАХАЛ , ИА SANA , Израиль , Сирия
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