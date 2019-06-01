Посольство Косова предложит ООН расследовать действия российского дипломата

БЕЛГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел непризнанного Косова Беджет Пацоли поручит посольству непризнанного Косова в США вынести в ООН на рассмотрение дело в отношении сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Об этом он заявил в субботу в эфире канала RTK.

"ООН — организация мира и стабильности и глобальной правды, чьи усилия высоко ценятся свободными и демократическими государствами, поэтому кто бы ни злоупотреблял иммунитетом, участвуя в сомнительных и криминальных планах и делах, тому нет места не только в Косове, они не должны быть в ООН или миссиях организации по всеми миру. Такие события вредят авторитету организации в Косове и шире. Я потребую от нашей дипмиссии в США, чтобы при первой же дискуссии в ООН по ситуации в регионе был рассмотрен случай этого сотрудника [Краснощекова], как случай, полностью противоречащий усилиям по обеспечению мира и порядка в нашей стране", — заявил Пацоли.

По его словам, соответствующие органы Косова «готовы сотрудничать в расследовании».