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Посольство Косова предложит ООН расследовать действия российского дипломата 

ТАСС + ещё 62 12 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
БЕЛГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел непризнанного Косова Беджет Пацоли поручит посольству непризнанного Косова в США вынести в ООН на рассмотрение дело в отношении сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Об этом он заявил в субботу в эфире канала RTK.
"ООН — организация мира и стабильности и глобальной правды, чьи усилия высоко ценятся свободными и демократическими государствами, поэтому кто бы ни злоупотреблял иммунитетом, участвуя в сомнительных и криминальных планах и делах, тому нет места не только в Косове, они не должны быть в ООН или миссиях организации по всеми миру. Такие события вредят авторитету организации в Косове и шире. Я потребую от нашей дипмиссии в США, чтобы при первой же дискуссии в ООН по ситуации в регионе был рассмотрен случай этого сотрудника [Краснощекова], как случай, полностью противоречащий усилиям по обеспечению мира и порядка в нашей стране", — заявил Пацоли.
По его словам, соответствующие органы Косова «готовы сотрудничать в расследовании».
Лидеры непризнанного Косова утверждают, что российский дипломат «мешал проведению полицейской спецоперации». В среду прокуратура непризнанной республики заявила о намерении потребовать снятия иммунитета с дипломата и возбуждения против него уголовного дела. Затем премьер Рамуш Харадинай объявил дипломата персоной нон грата.
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Другое , Рамуш Харадинай , ООН , ИТАР-ТАСС , США
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