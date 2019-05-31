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В Сарове школьницы избили подростка за то, что он расстался с одной из них 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: nn.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Несколько школьниц в городе Сарове избивали и унижали подростка за то, что он отказался встречаться с одной из них, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Снятое на мобильный телефон видео издевательств девочек-подростков над своим сверстником было опубликовано в группе «Подслушано Саров» в социальной сети «ВКонтакте». Одна из девушек бьет юношу и плюет в него в отместку за то, что тот заявил, что хочет с ней расстаться. Ее подруги также принимают участие в издевательствах и унижениях подростка.
"По данному факту сотрудниками следственного отдела города Саров организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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Другое , СКР , РИА Новости , Нижегородская Область , Саров
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