В Сарове школьницы избили подростка за то, что он расстался с одной из них

Снятое на мобильный телефон видео издевательств девочек-подростков над своим сверстником было опубликовано в группе «Подслушано Саров» в социальной сети «ВКонтакте». Одна из девушек бьет юношу и плюет в него в отместку за то, что тот заявил, что хочет с ней расстаться. Ее подруги также принимают участие в издевательствах и унижениях подростка.

"По данному факту сотрудниками следственного отдела города Саров организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУСК.