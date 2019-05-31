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У Кремля задержали протестовавшего «против системы Станиславского» активиста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Москве на Красной площади задержан руководитель проекта «Театр. На Вынос» Алексей Ершов, стоявший с плакатом «Против системы Станиславского». Об этом в Twitter сообщил участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Отмечается, что вместе с активистом задержана снимавшая происходящее оператор Анна Малифицкая. Их доставили в отдел полиции по району Китай-город.
Также с плакатом «Против системы Станиславского» вышла активистка Pussy Riot Вероника Никульшина. Как пишет «Медиазона», Никульшина устроила пикет на территории заповедника «Лосиный Остров». Трансляция акций проходила в Театре на Таганке. Ранее сообщалось, что для строительства одного из московских центральных диаметров придется менять границы национального парка.
«Система в своей тоталитарности приводит к застою. Отказываясь от системы сегодня, ты отказываешься от существования в предлагаемых обстоятельствах завтра (и может, даже, спасаешь одного лося)», — отмечается в заявлении акционистов.
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Другое , Алексей Ершов , Москва
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