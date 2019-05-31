Уничтожить опасное растение. В Чехове завершился первый этап борьбы с борщевиком

Власти городского округа Чехов продолжают борьбу с вредным растением — борщевиком Сосновского. Сорняк засорил более 520 гектаров земли. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

На территории городского округа завершен первый этап обработки земель от сорняка. Земли муниципальной и неразграниченной собственности и земли, находящиеся в ведении ГБУ МО «Мосавтодор», обработаны от борщевика в полном объеме. Собственники земельных участков также ведут работу по ликвидации вредного растения.

Общая площадь чеховских земель, засоренных вредным растением, составляет 521,8 гектара.

С борщевиком Сосновского борются двумя способами. Первый способ — механический окос территории, второй — химическая обработка земли гербицидами.

Глава городского округа чехов Марина Кононова подчеркивает, что борьбе с борщевиком на территории муниципалитета уделяется особое внимание.

«Это опасное растение, которое может причинить вред здоровью человека. Помимо уничтожения борщевика администрацией городского округа Чехов, ведется информационная работа с населением: собрания с жителями сельских населенных пунктов, СНТ, ДНТ, распространение листовок, в том числе в образовательных и медицинских учреждениях», — рассказала Марина Кононова.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Владельцам земельных участков, которые не принимают меры по уничтожению борщевика Сосновского, специалисты чеховской администрации направляют письма с уведомлением о необходимости удаления опасного растения. Кроме того, проводятся разъяснительные беседы о предусмотренной административной ответственности.

«Благодаря активной агитационной компании по борьбе с борщевиком, проводимой на территории нашего городского округа, а также через СМИ и другие источники, мы, собственники земельных участков, своевременно узнали информацию о необходимости устранения опасного растения на своих земельных участках и мерах ответственности за непроведение таких мероприятий», — комментируют ситуацию местные жители.