Маас и Помпео ушли от ответов на вопросы о «Северном потоке — 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео ушли от ответов по существу на вопросы о «Северном потоке — 2», которые были заданы на пресс-конференции после переговоров на дипломатической вилле «Борзиг».

Несмотря на то, что вопрос о «Северном потоке — 2» был задан несколькими представителями прессы и касался как возможных санкций США против европейских участников проекта, так и будущего украинского газового транзита, министры не стали углубляться в данную тему.

«Мы не говорим о санкциях до тех пор, пока не введем их, к этому нечего добавить», — заявил Помпео, передает РИА «Новости».

«Вчера в ходе моих переговоров в Киеве с президентом (Украины Владимиром) Зеленским тема «Северного потока — 2» не поднималась», — коротко ответил Маас на вопрос об украинском транзите.

Во вторник президент Чехии Милош Земан заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» соответствует национальным интересам республики, а у США нет причин выступать на эту тему.