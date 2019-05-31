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Подготовительные работы на станции «Шиес» завершатся 15 июня 

Ридус 1 час назад
Подготовительные работы по созданию экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области должны завершиться 15 июня. Об этом сообщается на сайте инвестора проекта ООО «Технопарк».
Далее будет проведена оценка воздействия экотехнопарка на окружающую среду. В рамках этой процедуры пройдут общественные слушания и обсуждение проекта с жителями Ленинского района Архангельской области. Также к работе будут привлечены общественные организации.
К 4 июня строители собираются завершить отсыпку откосов железнодорожных путей песчано-гравийной смесью. Это необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации объектов железной дороги, говорится на сайте ООО «Технопарк.»
Ранее власти Архангельской области заявили о начале строительства экотехнопарка «Шиес» на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. Данная новость вызвала большой резонанс среди местных жителей. Люди неоднократно устраивали митинги против строительства полигона, напоминает ТАСС.
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Другое , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область
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