Банк интеза не отказывается финансировать " Северный поток — 2"

"Что касается «Северного потока — 2», то я всегда говорил: как только мы будем точно уверены, что проект будет реализован, получив все разрешения со стороны Евросоюза, мы будем готовы оперативно рассмотреть возможность и целесообразность участия в его финансировании", — сказал Фаллико.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании, однако с ней возникли сложности.

Кроме того, в мае вступили в силу поправки в Газовую директиву ЕС, касающиеся морских газопроводов. Теперь новые и действующие газопроводы из третьих стран в ЕС в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать таким правилам, как разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг"), установка конкурентных тарифов на прокачку, доступ к трубе третьих сторон. Поправки предусматривают возможность исключений и послаблений для отдельных проектов. Пока неясно, будет ли сделано исключение для «Северного потока — 2».