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Краснокнижные винторогие козлята и детеныши дагестанских туров родились в Московском зоопарке 

Агентство «Москва» 1 час назад
Четыре винторогих козленка и 10 детенышей дагестанских туров родились в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе зоосада.
«Всю весну на «Турьей горке» жизнь бьет ключом: к выведению потомства готовятся самки дагестанских туров и винторогих козлов. Первый детеныш появился на свет 13 мая, сейчас в общей сложности родились 10 туров и четыре козленка. Однако, скорее всего, еще несколько самок обзаведутся детенышами в течение лета», — говорится в сообщении.
Отмечается, что винторогие козлы, или мархуры, занесены в Международную Красную книгу в категории «исчезающие».
«В дикой природе они сохранились только в труднодоступных высокогорных районах Индии, Восточного Пакистана, Афганистана, Туркменистана и Узбекистана. Сейчас на «Турье горке» можно увидеть группу из 25 особей, во главе которой стоит доминантный самец. Именно он является отцом всех детенышей. Сейчас новорожденные козлята всюду следуют за своими матерями и питаются исключительно молоком. Однако совсем скоро они начнут пробовать взрослую пищу и трем месяцам будут кормиться самостоятельно. Кстати, основу рациона винторогих козлов составляет сено, трава, ивовые ветки, специализированные комбикорма», — пояснили в зоопарке.
В пресс-службе добавили, что соседствующие с винторогими козлами дагестанские туры в первые полгода жизни проворнее взрослых особей.
«У соседствующих с мархурами дагестанских туров этой весной традиционный «детский сад» — 10 детенышей уже активно исследуют каменистые уступы «Турьей горки». Уже через несколько часов после появления на свет маленькие туры уверенно держатся на ногах и могут следовать за своей матерью. Это связано с тем, что только так детеныши могут избежать опасности со стороны хищников. Более того, в первые полгода жизни благодаря небольшому весу маленькие туры могут легко взбираться на те вершины, куда некоторые взрослые особи не отваживаются», — уточнили в Московском зоопарке.
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