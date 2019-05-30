Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта

МОСКВА , 30 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта.

Перед началом заседания президенту показали выставку последних разработок в этой сфере. Там его поприветствовала цифровой аватар банка — созданная в России с помощью технологий искусственного интеллекта виртуальная телеведущая по имени Елена.

Главе государства продемонстрировали решения компании "Вижн-лабс" в области компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов. После этого Путин ознакомился с работой системы анализа транспортных потоков Москвы и технологией для поиска подозреваемых в местах скопления людей. В свою очередь, компания "Яндекс" презентовала решения в области искусственного интеллекта для безопасности перевозок. Такие технологии используются, например, для контроля усталости водителей Яндекс. Такси.

Кроме того, главе государства показали несколько инновационных продуктов, в том числе нейрошлем, который помогает восстановиться пациентам с травмой головы. Путин также ознакомился с некоторыми разработками лаборатории Сбербанка, например, которые помогут врачам быстро ставить диагноз при инсульте.

Будущие "властелины мира"

В начале совещания президент отметил, что страны-монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира". Путин добавил, что неслучайно "многие развитые страны уже приняли свои планы действий по развитию таких технологий".

По его словам, Россия должна обладать технологическим суверенитетом в области искусственного интеллекта. В частности, для этого нужно кратно увеличить финансирование, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований и разработок.

Президент подчеркнул, что Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, а также "наращивать кадровый и интеллектуальный потенциал", сохраняя свои таланты.

Он добавил, что мировые ученые смогут работать в математических центрах, которые в следующем году появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и "будут дополнять то, что уже есть".

Путин заявил, что страна должна выйти на лидирующие позиции в сфере компьютерных разработок, в том числе в области кибербезопасности за пять лет.

"Сильные научные прикладные компетенции уже позволили создать оригинальные и, главное, — коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня, в том числе в таких сферах, как компьютерное зрение и распознавание голоса, а также кибербезопасность", — напомнил российский лидер.

"Снять мешающие барьеры"

Глава государства отметил, что для "технологического первопроходчества" необходимо снять законодательные и административные барьеры, при этом не забывая о цифровой безопасности.

Он подчеркнул, что принципиально важно настроить российское законодательство на новую технологическую реальность, максимально быстро и качественно сформировать гибкую и адекватную правовую базу для разработки и использования прикладных решений на базе ИИ.

По словам Путина, необходимо также "гарантировать надежную защиту интеллектуальной собственности, правовые условия для регистрации патентов в национальной юрисдикции России".