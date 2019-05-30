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В Калининграде забил зеленый фонтан 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Власти Калининграда попросили жителей не волноваться, предполагается, что злоумышленники добавили в воду антифриз.
В центре Калининграда у монумента «Мать — Россия» «позеленел» фонтан, из него бьют струи кислотного цвета. Об этом сообщила городская администрация на странице в Facebook.
Жители города забили тревогу, предположив, что вода может быть ядовитой. Один из пользователей предположил, что добавленное в фонтан вещество могло быть уранином.
Полиция провела расследование и выяснила, что хулиганы ночью залили в фонтан антифриз. Жидкость, которая не замерзает при низких температурах.
«Никакие инопланетяне не "травили" фонтан у Европы. Просто ночью неизвестные залили в него антифриз. Их ищут. Смотрят по всем камерам», — говорится в сообщении городской администрации.
В настоящее время ищут виновников. Фонтан выключили. В ближайшее время воду сольют и наполнят свежей, прозрачной.
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