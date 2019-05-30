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Археологи нашли в Китае комплекс древних тысячелетних гробниц 

Инфо 24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Инфо 24
Комплекс крупных древних семейных гробниц, относящихся к периоду династии Северная Сун (960— 1127), обнаружен в провинции Аньхой на востоке Китая. О находке сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на провинциальный Институт культурных реликвий и археологии.
Находка была сделана во время строительства дороги в уезде Чанфэн. В общей сложности археологи насчитали 13 гробниц, в которых находились различные артефакты, сделанные, в основном, из лакированного дерева, фарфора, золота и серебра.
Площадь самой большой гробницы, которая, по мнению экспертов, могла принадлежать отдельной семье, составляет 120 кв. м.
В комплексе гробниц было обнаружено более 50 предметов: бронзовые зеркала, белые фарфоровые кувшины, чаши из селадона и золотые украшения. Предметы представляют огромную ценность для изучения истории Китая периода династии Северная Сун.
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Другое , Синьхуа , Китай , Находка
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