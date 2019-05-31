Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН ( Амурская область ), 31 мая — РИА Новости. Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешной стыковке, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Строительство трансграничного перехода стартовало в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов, ввод моста в эксплуатацию должен состояться в 2019 году.

Во время церемонии стыковки на середине реки Амур, по которой проходит российско-китайская граница, стояли сторожевые катера двух стран.

Строители двух стран установили на замыкающем блоке болты и доложили об успешной стыковке. Со сторожевых катеров запустили зеленые сигнальные ракеты как символ открытого пути.

По данным Минвостокразвития РФ, протяженность российской части моста — 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра. По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой, Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.

Строительства ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал в интервью РИА Новости, что мост будет достроен в конце декабря 2019 года, а физически движение по нему начнется, «примерно, к апрелю 2020 года». Постоянный пункт пропуска для моста Благовещенск-Хэйхэ (КНР), по словам Орлова, будет создан не раньше сентября, до этого будет действовать временный пункт пропуска для грузового транспорта.