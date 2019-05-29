Партия Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду

Партия экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Рух новых сил» собирается принять участие в парламентских выборах на Украине , которые пройдут 21 июля. Об этом сообщил член совета партии Давид Сакваралидзе.

«Мы, как партия, пойдем на эти выборы. И будем отстаивают ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — заявил он в интервью изданию «Апостроф».

О роспуске Верховной рады президент Украины Владимир Зеленский сообщил сразу после инаугурации 20 мая. Свое решение он объяснил тем, что парламент имеет среди украинского населения низкий уровень доверия — 4%. Указ Зелеснкого вступил в силу 23 мая.

Ранее глава администрации украинского лидера Андрей Богдан заявил, что в досрочных выборах, которые пройдут в конце июля, планируют принять участие все фракции парламента.

«Были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ. Однако все фракции парламента выразили желание идти на выборы», — сказал чиновник.

В то время, как партия Михаила Саакашвили планирует участвовать в выборах, сам он не претендует ни на какие чины, передает РИА «Новости».

«Я сейчас очень осторожно отношусь ко всем предложениям, ко всем должностям. У меня нет никаких карьеристских целей в жизни. Я хочу помочь этой команде. Я хочу помочь новой волне, которая реально появилась в Украине», — сказал он.

При этом бывший украинский политик отметил, что готов помогать новой власти советами, если его «консультация или просто присутствие где-то кому-то будет полезно».

«Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию. Потому, что это плохо заканчивается, я на себе это испытал», — добавил Саакашвили.

Ранее в среду, 29 мая, лишенный экс-президентом страны Петром Порошенко в 2017 году украинского гражданства Михаил Саакашвили вернулся на Украину. В киевском аэропорту «Борисполь» он обратил внимание журналистов на то, что украинцы его любят, а пограничники соскучились по нему, передает РИА «Новости».

«Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел на Украине. Сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало», — сказал он в комментарии журналисту телекомпании «Рустави 2».

Возможность вернуться «во второй дом» ему предоставил накануне украинский лидер Владимир Зеленский. Он вернул изгнанному из страны Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника.

Сразу после этого экс-глава Одесской области поблагодарил новоизбранного главу государства: «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» Свою благодарность он выразил, написав соответствующий пост в фейсбуке вскоре после отмены решения Порошенко.

При этом, по словам самого Саакашвили, он не намерен никому мстить, потому что это не его «стиль». «Справедливость — очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы», — отметил экс-президент Грузии в эфире телеканала «Наш».

Незадолго до отмены решения Порошенко он написал в фейсбуке, что лишение его гражданства было «трусливым поступком недостойного президента, а его возвращение Владимиром Зеленским будет смелым поступком достойного президента».

В этом же посте он обозначил цель своего возвращения — оказание поддержки «новому, очень талантливому президенту и его команде и, конечно», поддержка Украины.

Ранее он заявлял, что «соскучился по Украине, по своим друзьям и близким». В своем видеообращении, выложенном на ютубе, он отметил, что «считает Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, — своими родными городами». Тогда же он выразил уверенность, что его лишили украинского гражданства «искусственно».

Напомним, что украинский паспорт Михаил Саакашвили получил в 2015 году. В 2017-м бывший лидер страны Петр Порошенко лишил его гражданства якобы из-за того, что тот предоставил недостоверные документы в частности и о своей судимости в Грузии. Впоследствии Государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд на территорию страны до 2021 года.