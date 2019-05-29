Дима Билан: «Сделал рентгеновский снимок… Спасибо, что переживаете»

Артист рассказал, как чувствует себя после перелома

Несколько месяцев назад Дима Билан , как известно, попал в неприятную ситуацию: поскользнувшись, он сломал ногу в двух местах. Случай оказался серьезным — Билану пришлось делать операцию и восстанавливаться несколько месяцев. Даже в начале мая его можно было увидеть с тростью. К счастью, сейчас артист начал ходить без палочки, но наблюдаться у врачей продолжает до сих пор. На вопрос, как он сейчас себя чувствует, Билан ответил, что вполне сносно:

«Нормально, слава богу. Сегодня делал снимок, все срастается, все хорошо. Спасибо, что писали и переживали», — прокомментировал исполнитель свое состояние.

Также певец сообщил, что теперь у него хранится большое количество тростей, включая ту, которую ему выдали в больнице.

«Трость мне оставили — у меня их целая коллекция теперь дома! Думаю, это будет моим предметом гардероба», — признался артист.

Кстати, недавно Дима уже рискнул сесть на велосипед, вдохновившись теплой московской погодой.