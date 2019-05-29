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Дима Билан: «Сделал рентгеновский снимок… Спасибо, что переживаете» 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Артист рассказал, как чувствует себя после перелома
Несколько месяцев назад Дима Билан, как известно, попал в неприятную ситуацию: поскользнувшись, он сломал ногу в двух местах. Случай оказался серьезным — Билану пришлось делать операцию и восстанавливаться несколько месяцев. Даже в начале мая его можно было увидеть с тростью. К счастью, сейчас артист начал ходить без палочки, но наблюдаться у врачей продолжает до сих пор. На вопрос, как он сейчас себя чувствует, Билан ответил, что вполне сносно:
«Нормально, слава богу. Сегодня делал снимок, все срастается, все хорошо. Спасибо, что писали и переживали», — прокомментировал исполнитель свое состояние.
Также певец сообщил, что теперь у него хранится большое количество тростей, включая ту, которую ему выдали в больнице.
«Трость мне оставили — у меня их целая коллекция теперь дома! Думаю, это будет моим предметом гардероба», — признался артист.
Кстати, недавно Дима уже рискнул сесть на велосипед, вдохновившись теплой московской погодой.
«Я вот сейчас проехал в очередной раз по теплым странам и понял, что нам действительно не хватает немного солнца, которое делает нас счастливее. Я рвусь на набережную, у нас такой красивый город, нет такой толкучки, есть чем дышать, обожаю Москву», — заключил Билан.
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