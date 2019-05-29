Богомолов возглавит Театр на Малой Бронной после скандала с Самбурской

Режиссер Константин Богомолов стал новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Об этом сообщил глава московского департамента культуры Александр Кибовский. По его словам, данное решение было принято после того, как Сергей Голомазов , являвшийся главой театра на Малой Бронной на протяжении долгих лет, стал еще и худруком Рижского русского театра.

«Это большая нагрузка, поэтому было решено подумать о новом руководителе. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра», — приводит слова Кибовского РИА «Новости».

Сам Богомолов, комментируя новую должность, поблагодарил департамент культуры Москвы за доверие, а также заверил труппу, что никаких революций в театре не планирует. «Никто в театре не должен опасаться, никаких революций. Будут только эволюции», — пообещал он.

Кроме того, постановщик рассказал актерам, в каких именно театрах он ранее работал и какими направлениями занимался — в частности, психологическим, современным и экспериментальным театром, который, согласно Константину, не должен становиться главным.

«Я делю театр только на хороший и нехороший, на профессиональный и непрофессиональный. Мы будем с вами работать, и я уверен, что мы можем достигнуть успеха с такой прекрасной труппой и замечательными мастерами. Театр должен иметь успех», — подчеркнул режиссер.

По словам Богомолова, он очень благодарен своим учителям, включая Андрея Гончарова Олега Табакова , которые строили успешный театр, где главными считались артисты. «Я буду следовать их заветам и строить именно такой театр», — отметил он.

В заключение предполагаемый любовник телеведущей Ксении Собчак заявил, что постарается сразу же заняться действующей труппой, членов которой он хочет сделать счастливыми. В то же время приглашать новых артистов на первом этапе он якобы не планирует.

«Я хочу, чтобы вы все ощутили такое воодушевление, как и я. Я хочу пригласить вас в новое, увлекательное путешествие, и я говорю вам, что я вас всех люблю», — добавил Константин.

Ранее — в начале мая — стало известно об уходе актрисы Настасьи Самбурской из Театра на Малой Бронной на фоне разногласий с руководством, а именно — с режиссером Антоном Яковлевым . Согласно артистке, она предупредила начальство о своем решении за три месяца, однако постановщик вывел ее из состава труппы раньше положенного срока — причем якобы даже не поставил девушку в известность.

«Хотела уйти из Театра по-хорошему, никого не подставляя, оповестив почти за три месяца. Но режиссер Яковлев в срочном порядке решил вывести меня из состава, не оповестив даже лично, и никак не отреагировал на мою просьбу доиграть сезон», — заявила Самбурская в социальных сетях.

Актриса также призналась, что из-за данного поступка режиссера больше не хочет приходить в театр, в котором проработала десять лет. Кроме того, она попросила фанатов сдать билеты на ее спектакли, так как «ни одного спектакля больше на Бронной не будет».

«Руководство тоже не влияет на его самодурство, заходить в стены Театра после такого неуважительного отношения в мою сторону я больше не желаю. Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте, пожалуйста, билеты. Это свинство, я провела там десять лет, пришел приглашенный режиссер и начал вести себя как боженька. Я туда больше ни ногой», — посетовала Самбурская.

Обратилась актриса и к самому Яковлеву. В частности, она пригрозила, что не готова «отдать спектакли», в которых была задействована.

«Уважаемый Антон Юрьевич! Я играю все спектакли в этом сезоне. Так как не могу подставить своего зрителя и лишить их возможности посмотреть меня на сцене. Некоторые приезжают из других городов и будут очень разочарованы тем, что меня не увидят, потому что афиша висит, и они купили билеты заранее, — написала она. — Я уже объявила всем, что ухожу в конце сезона. И зрителям, и руководству. Я готова помочь ввести актрису, но не готова отдать спектакли».