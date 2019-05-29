Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

«Для Зеленского это был вопрос справедливости и достоинства», — заявил первый украинский президент.

По его словам, экс-глава Украины Петр Порошенко «быстро дал и быстро отнял» у Саакашвили украинский паспорт, исходя из личных интересов. При этом Кравчук подчеркнул, что бывший президент Грузии должен работать «на своей земле, на своей родине», а не на Украине.

Он добавил, что Саакашвили стал иммигрантом, перебравшись из Грузии на Украину. Поэтому претендовать на высокие государственные должности в Киеве или других регионах политик не сможет, убежден Кравчук.

В среду, 29 мая, Михаил Саакашвили возвращается на Украину. Об этом сам политик, которому украинский лидер Владимир Зеленский вернул гражданство, написал в фейсбуке.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время! Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава — Киев ( Борисполь ). По расписанию прибываю в 17.15! С нетерпением жду встречи! Увидимся!» — написал экс-президент Грузии.

Он также заявил, что месть — не его стиль, и квитаться с Порошенко за лишение его гражданства Саакашвили не будет — важнее справедливость.

Политик отметил, что нужно ориентироваться на будущее, на реформы на Украине. Политик добавил, что намерен поддерживать нового президента Украины Владимира Зеленского.

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«Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться! Рада, что сегодня справедливость восстановлена, и Михаил Саакашвили снова — гражданин Украины. Поздравляю!» — указала экс-премьер.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по-прежнему рассматривает грузинского политика как предателя государства. Саакашвили практически сразу же ответил генпрокурору: «Я подумал, к черту Луценко и всех ископаемых прошлого! Давайте смотреть в будущее!»

«Старая политическая элита доказывает гражданам постсоветских стран, что коррупция — это часть их культуры и менталитета. Это, конечно, вранье. Коррупционная вертикаль нужна элите, чтобы держать общество в узде. Сломать эту вертикаль совсем не сложно — при наличии политической воли, — подчеркнул он.

В конце марта нынешнего года Зеленский признался, что считает необходимой помощь Саакашвили новому главе государства. По словам Зеленского, бывший губернатор Одесской области выполняет роль «защитника демократии Украины в Европе».

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский, похвалив дипломатические навыки Саакашвили.

«Думаю, что Михаил Саакашвили играет сейчас самую большую роль, когда защищает демократию Украины в Европе и показывает это своими действиями. Он серьезный дипломат и серьезный консультант для всех людей, для всех кандидатов, которые идут сегодня в политику», — заявил Зеленский, добавив: «пускай приезжает».

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили выданного ему ранее гражданства Украины «из-за недостоверной информации в анкете». Саакашвили в феврале того же года зарегистрировал политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.

Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акций с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались беспорядками. 17 декабря Саакашвили призвал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.

В феврале 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками государственной пограничной службы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу. После этого Саакашвили уехал к своей семье в Нидерланды, где получил временное удостоверение личности.