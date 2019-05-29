Макаревич решил поддержать обвиненного в педофилии правозащитника

Историка и правозащитника Дмитриева, который занимался поиском захоронений расстрелянных и восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, задержали в декабре 2016 года. Изначально мужчину обвинили в изготовлении детской порнографии, поводом для этого стали снимки его малолетней дочери в полуголом виде, сделанные якобы для того, чтобы изготавливать детскую порнографию.