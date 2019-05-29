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Макаревич решил поддержать обвиненного в педофилии правозащитника 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российский музыкант Андрей Макаревич выступит на концерте, организованном в поддержку обвиненного в педофилии главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Информация об этом появилась на сайте Сахаровского центра.
Помимо Макаревича в мероприятии примут участие писательница Людмила Улицкая, актеры Лия Ахеджакова и Александр Филиппенко, правозащитник Павел Литвинов. Сообщается, что все собранные средства будут потрачены на поддержку обвиняемого и его семьи.
Историка и правозащитника Дмитриева, который занимался поиском захоронений расстрелянных и восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, задержали в декабре 2016 года. Изначально мужчину обвинили в изготовлении детской порнографии, поводом для этого стали снимки его малолетней дочери в полуголом виде, сделанные якобы для того, чтобы изготавливать детскую порнографию.
Весной прошлого года Дмитриева оправдали по этой статье, но признали виновным в хранении оружия и назначали меру пресечения в виде 2,5 года лишения свободы. Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело правозащитника на новое рассмотрение. Историка задержали и доставили в СИЗО. После этого Дмитриев стал фигурантом нового дела. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
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Комментарии
Другое , Лия Ахеджакова , Андрей Макаревич , Юрий Дмитриев , Людмила Улицкая , Александр Филиппенко , Павел Литвинов , Мемориал , ФСИН
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