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Героиню статьи «Батеньки» о наркотиках признали вменяемой 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Героиня нашумевшей статьи «Героин — собственность модели» наркозависимая Анна Глазова признана вменяемой по итогам судебно-психиатрической экспертизы. Об этом News.ru сообщил её адвокат Никита Таранищенко.
Глазова 30 дней находилась на стационарном обследовании в Институте им. Сербского. На экспертизу её направили, так как при первичном осмотре были сомнения во вменяемости. Признание её невменяемой могло бы повлиять лишь на вид наказания: в этом случае на время отбывания наказания она бы была помещена в психиатрическую больницу, — сказал он.
По его словам, сейчас она находится в СИЗО. Суд продлил ей содержание под стражей до 22 июня. Таранищенко обжаловал это решение.
Глазову задержали в январе с 0,4 грамма вещества, похожего на героин.
Девушка стала известна после публикации в декабре 2018 года статьи «Героин — собственность модели» в издании «Батенька, да вы трансформер». Героиня рассказывала, что уже 10 лет употребляет наркотики, но несмотря на это, работает моделью и живёт полноценной жизнью. Позже статья была заблокирована по требованию Роскомнадзора.
Ранее News.ru писал о том, что Глазова пыталась покончить с собой в СИЗО.
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