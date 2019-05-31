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Петербургский парламент назначил день выборов губернатора города 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
31 мая 2019 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло Постановление «О назначении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга –Губернатора Санкт-Петербурга». В соответствии с документом выборы Губернатора города должны состояться 8 сентября 2019 года.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова: «Принятие этого постановления является необходимой составляющей в организации избирательного процесса в Санкт-Петербурге.
Выборы 8 сентября будут очень важными, по-настоящему судьбоносными. Мы будем выбирать главу исполнительной власти Санкт-Петербурга. От итогов голосования будет зависеть будущее Северной столицы, ее социально-экономический курс на годы вперед.
Жители нашего города всегда проявляли высокую политическую культуру, гражданскую сознательность и ответственность. Уверен, петербуржцы и в этот раз сделают выбор в пользу политической стабильности, единения общества, социальных гарантий и динамичного экономического роста.
Впереди 3 месяца сверхмарафона, который должен закончиться победой Петербурга».
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Комментарии
Другое , Вячеслав Макаров , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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