Петербургский парламент назначил день выборов губернатора города

31 мая 2019 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло Постановление «О назначении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга –Губернатора Санкт-Петербурга». В соответствии с документом выборы Губернатора города должны состояться 8 сентября 2019 года.

Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова : «Принятие этого постановления является необходимой составляющей в организации избирательного процесса в Санкт-Петербурге.

Выборы 8 сентября будут очень важными, по-настоящему судьбоносными. Мы будем выбирать главу исполнительной власти Санкт-Петербурга . От итогов голосования будет зависеть будущее Северной столицы, ее социально-экономический курс на годы вперед.

Жители нашего города всегда проявляли высокую политическую культуру, гражданскую сознательность и ответственность. Уверен, петербуржцы и в этот раз сделают выбор в пользу политической стабильности, единения общества, социальных гарантий и динамичного экономического роста.

Впереди 3 месяца сверхмарафона, который должен закончиться победой Петербурга».