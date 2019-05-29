Время отдыхать: 47-летняя Елена Корикова поделилась снимками из Черногории

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К слову, актриса из сериала «Бедная Настя» Елена Корикова опубликовала первые снимки из путешествия. В кадре партнерша Даниила Страхова позирует в рубашке свободного кроя и светло-голубых джинсах. Снимки актрисы оценил и композитор Игорь Николаев

Елена Корикова отдыхает в Черногории (Фото: Instagram.com/korikova_official)