Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Время отдыхать: 47-летняя Елена Корикова поделилась снимками из Черногории 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
47-летняя Елена Корикова отправилась в отпуск. Однако вместо популярных курортов — Мальдив, Бали и Таиланда — знаменитость отдала предпочтение Черногории. Напомним, что ранее своими снимками с мальдивских пляжей уже делилась Анастасия Волочкова, Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым, Анастасия Макеева, Ольга Бузова и многие другие.
В Таиланде еще в марте с семьей отдыха ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и модель Виктория Боня. Старший внук Пугачевой— 28-летний Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова новогодние каникулы провели на Бали. Там же отпуск проводит фигуристка Аделина Сотникова.
больше по теме Дадим волю фантазии: Муцениеце ради развлечения забралась в чемоданАктриса предложила поклонникам присоединиться к их веселью, запустив флешмоб #ВлезьВчемодан.
К слову, актриса из сериала «Бедная Настя» Елена Корикова опубликовала первые снимки из путешествия. В кадре партнерша Даниила Страхова позирует в рубашке свободного кроя и светло-голубых джинсах. Снимки актрисы оценил и композитор Игорь Николаев.
Елена Корикова отдыхает в Черногории (Фото: Instagram.com/korikova_official)
Актриса поделилась свежими снимками из отпуска (Фото: Instagram.com/korikova_official) «Всем моим подписчикам привет из Черногории!» — отметила Елена. Напомним, что в сериале «Бедная Настя» Елена Корикова снялась вместе с Даниилом Страховым, Екатериной Климовой, Мариной Александровой и Петром Красиловым.
Teleprogramma.pro: последние новости
Попала в секту или это бизнес-план? Что происходит со вдовой Децла Юлией Толмацкой «Папин аттракцион!»: муж Татьяны Навки прокатил дочь на сигвее Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой
Комментарии
Другое , Елена Корикова , Аделина Сотникова , Игорь Николаев , Виктория Боня , Марина Александрова , Анастасия Волочкова , Ксения Бородина , Екатерина Климова , Никита Пресняков , Петр Красилов , Даниил Страхов , Полина Гагарина , Ольга Бузова , Анастасия Макеева , Бали , Мальдивы , Таиланд , Черногория
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции3
МИД потребовал объяснений за скандал с «россиянкой»143
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада8
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность18
Тест: Удивительные таможенные запреты2
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Другое
00:47
Дилетант устроил пивной потоп на заводе
Происшествия
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
01:02
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность
Общество
03:57
Робот-полиглот может писать на 10 разных языках
Технологии Наука и техника
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
03:41
Intel показала свои ноутбуки с двумя экранами
Гаджеты Наука и техника
01:00
Кабан в трусах станцевал на празднике в детсаду
Происшествия Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение