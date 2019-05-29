Умер главный дирижер новосибирского театра «Глобус» Людмилин

НОВОСИБИРСК , 29 мая — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств России , создатель и главный дирижер симфонического оркестра Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Алексей Людмилин скончался в возрасте 77 лет, сообщает в среду облправительство.

От своего имени и от имени членов правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Людмилина, отметив, что Новосибирская область понесла тяжелую утрату.

"Алексей Анатольевич и был этим музыкальным сердцем театра. Чутким, верным, преданным своему любимому делу, своему призванию. Он жил музыкой и всю свою жизнь — до последнего дня — посвятил любимому делу", — приводятся в сообщении слова Травникова.

Алексей Людмилин внес большой вклад в развитие культуры Новосибирской области, получил множество профессиональных наград, среди которых и три «Золотых маски — в 1999 году, 2004-м и 2013-м. Одна из наград — премия „Музыкальное сердце театра“ в номинации „Лучший дирижер“ (2009) и „Лучший музыкальный руководитель“ (2012). Он почетный профессор Международного института театра при ЮНЕСКО