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Умер главный дирижер новосибирского театра «Глобус» Людмилин 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 29 мая — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств России, создатель и главный дирижер симфонического оркестра Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Алексей Людмилин скончался в возрасте 77 лет, сообщает в среду облправительство.
От своего имени и от имени членов правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Людмилина, отметив, что Новосибирская область понесла тяжелую утрату.
"Алексей Анатольевич и был этим музыкальным сердцем театра. Чутким, верным, преданным своему любимому делу, своему призванию. Он жил музыкой и всю свою жизнь — до последнего дня — посвятил любимому делу", — приводятся в сообщении слова Травникова.
Алексей Людмилин внес большой вклад в развитие культуры Новосибирской области, получил множество профессиональных наград, среди которых и три «Золотых маски — в 1999 году, 2004-м и 2013-м. Одна из наград — премия „Музыкальное сердце театра“ в номинации „Лучший дирижер“ (2009) и „Лучший музыкальный руководитель“ (2012). Он почетный профессор Международного института театра при ЮНЕСКО.
Алексей Анатольевич Людмилин родился в 1942 году в Свердловске. Окончил Уральскую консерваторию по классу альта и Санкт-Петербургскую консерваторию, факультет оперно-симфонического дирижирования (класс А. Янсонса). В течение 20 лет был солистом оркестра Мариинского театра, а также дирижером-ассистентом Юрия Темирканова и Валерия Гергиева. В 2004 году создал молодежный симфонический оркестр в Новосибирском академическом молодежном театре „Глобус“. С 2004 по 2019 год — главный дирижер оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик мюзиклов театра.
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Другое , Алексей Людмилин , Валерий Гергиев , Юрий Темирканов , ЮНЕСКО , РИА Новости , Новосибирск , Новосибирская Область
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