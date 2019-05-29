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Посольство России осудило намерение Косово снять иммунитет с Краснощекова 

РИА Новости + ещё 41 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
БЕЛГРАД/МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Намерение Приштины добиться снятия иммунитета с гражданина РФ Михаила Краснощекова является бандитской попыткой исказить картину случившегося, сообщило посольство России в Белграде.
"Намерение Приштины добиваться снятия иммунитета с Михаила Краснощекова — бандитская попытка полностью исказить картину случившегося. Речь идет о наглом нападении на сотрудника миссии ООН (в Косово), который находился при исполнении служебного задания. Повторим, что будем добиваться расследования происшествия и привлечения к ответственности косовоалбанских беспредельщиков", — сообщило диппредставительство.
Спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово во вторник предприняли спецоперацию на севере края под предлогом борьбы с организованной преступностью. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — гражданин РФ Михаил Краснощеков. Он был затем помещен в больницу и освобожден. В среду главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Краснощеков был выпущен накануне полицией Косово благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН, который необходимо отозвать.
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