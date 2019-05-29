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Посольство РФ назвало бандитизмом планы Косова снять иммунитет с дипломата 

Российская Газета + ещё 38 38 минут назад
Фото: RT на русском
«Речь идет о наглом нападении на сотрудника миссии ООН, который находился при исполнении служебного задания», — подчеркнули в дипмиссии, добавив, что будут добиваться расследования происшествия и «привлечения к ответственности косовоалбанских беспредельщиков».
Дипломаты также выразили негодование тем, что власти самопровозглашенной республики препятствуют эвакуации пострадавшего. «Это находится за пределами человеческого понимания», — отметил посол Александр Чепурин.
Между тем сербские СМИ сообщили, что российский дипломат пострадал из-за того, что говорил на сербском языке.
Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, Москва ожидает от ООН «самых динамичных действий» в связи с задержанием в Косове российского сотрудника миротворческой миссии.
Напомним, понедельник президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов приложить все силы для поиска компромиссного решения по вопросу Косова и Метохии, но только после того, как Приштина отменит 100-процентные пошлины на товары из центральной Сербии, введенные в ноябре 2018 года. При этом он отметил, что Белград не имеет никакой власти над Косовом, и нападение на сербов в Косове и Метохии — это вопрос нескольких дней. Слова Вучича оказались пророческими.
По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, последние события в Косове были спровоцированы теми, кто хочет превратить Балканы в санитарный кордон перед Россией. По его словам, можно увидеть, как Сербию заставляют смириться с необходимостью признания независимости Косово, что позволит НАТО принять новых членов.
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Комментарии
Другое , Сергей Вершинин , ООН , НАТО
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