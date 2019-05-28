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Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: News.ru
Российский певец Егор Крид (Булаткин) рассказал, что покинул лейбл Тимати Black Star, потому что захотел самостоятельно себя продюсировать.
Я перерос всю эту историю — быть артистом под продюсером, потому что я пишу песни себе сам, продюсирую все свои клипы самостоятельно. Я сам хочу быть продюсером самого себя, принимать самому решения и отвечать за них полностью, — отметил исполнитель в интервью журналисту Юрию Дудю.
Крид подчеркнул, что его уход не связан с денежными вопросами.
Как писал News.ru, рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, объяснил поклонникам ситуацию с уходом Крида. В частности, он опроверг участие в сделке миллиардера Бориса Ротенберга.
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Другое , Крид , Тимати , Борис Ротенберг
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