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Артамонов наградил лучших предпринимателей в сфере инноваций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов вручил благодарственные письма и сертификаты на 500 тысяч рублей девяти предпринимателям области за лучшие инновационные проекты программы «Умник» фонда Бортника, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации региона.
Фонд содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере (или Фонд Бортника) — федеральное государственное бюджетное учреждение, созданное в 1994 году для поддержки инновационных проектов и стартапов.
В Липецкой области фонд за 2014-2018 годы поддержал 80 заявок на общую сумму более 158,5 миллиона рублей. Из них по программам «Умник» — 66 проектов на 29,5 миллиона рублей, «Старт» — одна заявка на 2 миллиона рублей, «Развитие» — два проекта на 25 миллиона рублей, «Коммерциализация» — 10 проектов на сумму 100 миллионов рублей, центры молодежного инновационного творчества — один проект на 2 миллиона рублей.
"Уверен, что целеустремленность, энтузиазм и предприимчивость, умение мыслить масштабно, конструктивно, способность находить неординарные решения задач помогут воплотить в жизнь самые смелые планы и инновационные проекты", — сказал РИА Новости Артамонов.
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Другое , Игорь Артамонов , Фонд содействия инновациям , РИА Новости , Липецк , Липецкая Область
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