Артамонов наградил лучших предпринимателей в сфере инноваций

Фонд содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере (или Фонд Бортника) — федеральное государственное бюджетное учреждение, созданное в 1994 году для поддержки инновационных проектов и стартапов.

В Липецкой области фонд за 2014-2018 годы поддержал 80 заявок на общую сумму более 158,5 миллиона рублей. Из них по программам «Умник» — 66 проектов на 29,5 миллиона рублей, «Старт» — одна заявка на 2 миллиона рублей, «Развитие» — два проекта на 25 миллиона рублей, «Коммерциализация» — 10 проектов на сумму 100 миллионов рублей, центры молодежного инновационного творчества — один проект на 2 миллиона рублей.

"Уверен, что целеустремленность, энтузиазм и предприимчивость, умение мыслить масштабно, конструктивно, способность находить неординарные решения задач помогут воплотить в жизнь самые смелые планы и инновационные проекты", — сказал РИА Новости Артамонов.