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Москвичи сэкономили около 3 млн рублей при оплате услуг картами «Мир» на портале мэра Москвы 

Банки.ру + ещё 1 1 час назад
Москвичи сэкономили около 3 млн рублей при оплате услуг картами «Мир» на официальном портале мэра Москвы за три месяца с запуска акции по оплате транспортных и образовательных услуг без комиссии. Об этом сообщается в пресс-релизе НСПК.
«За три месяца с момента запуска акции возможностью оплаты транспортных и образовательных услуг без комиссии воспользовались десятки тысяч москвичей. По данным Департамента информационных технологий города Москвы, за это время карту «Мир» использовали более 83 тысяч раз — это около 11% от общего количества платежей в данных категориях», — говорится в сообщении.
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Экономия при каждой транзакции составила около 34 рублей.
До конца 2019 года при оплате картой «Мир» образовательных услуг, кружков и секций, парковок, услуг ГИБДД и транспортных штрафов с горожан не взимается комиссия. Условие действует для портала mos.ru и мобильного приложения «Госуслуги Москвы».
Чтобы провести оплату транспортных и образовательных услуг без комиссии, на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» нужно в качестве средства платежа использовать карту «Мир» любого банка.
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Другое , ГИБДД , Mos.ru , Москва
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