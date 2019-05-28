«А вдруг это пропавший без вести?» Нижегородцы нашли череп около озера под Дзержинском

— Это произошло в начале мая. Мы поехали компанией отдыхать на Бездонку. Гуляли, бегали. И тут я почувствовала, что наступила, словно на камень, но потом пришла в ужас. Это был не камень, а человеческий череп. Мы реально испугались. Решили позвонить в полицию. Через какое-то время приехали и полицейские, и сотрудники Следственного комитета , — рассказала корреспонденту NN.RU Мария Меркулова. Девушка подчеркнула, что не сомневалась в необходимости обратиться в правоохранительные органы , так как это могут быть останки человека, который пропал без вести, а его родные продолжают его искать. В Следственном комитете корреспондетну NN.RU подтвердили, что по данному факту проводится проверка. Напомним, что в конце апреля на берегу Волги под Кстово был найден обезглавленный труп мужчины.