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«А вдруг это пропавший без вести?» Нижегородцы нашли череп около озера под Дзержинском 

nn.ru 16 минут назад
Фото: nn.ru
— Это произошло в начале мая. Мы поехали компанией отдыхать на Бездонку. Гуляли, бегали. И тут я почувствовала, что наступила, словно на камень, но потом пришла в ужас. Это был не камень, а человеческий череп. Мы реально испугались. Решили позвонить в полицию. Через какое-то время приехали и полицейские, и сотрудники Следственного комитета, — рассказала корреспонденту NN.RU Мария Меркулова.
Девушка подчеркнула, что не сомневалась в необходимости обратиться в правоохранительные органы, так как это могут быть останки человека, который пропал без вести, а его родные продолжают его искать.
В Следственном комитете корреспондетну NN.RU подтвердили, что по данному факту проводится проверка.
Напомним, что в конце апреля на берегу Волги под Кстово был найден обезглавленный труп мужчины.
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Другое , СКР , МВД
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