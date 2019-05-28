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В Совфеде оценили заявление МИД Украины по Керченскому проливу 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
«Керченский пролив не может быть предметом определения международного статуса, поскольку это противоречит нормам международного права, а также ратифицированными ранее как Россией, так и Украиной межправительственным договорам, в соответствии с которыми воды Керченского пролива имеют специальный статус внутренних вод России и Украины, находятся в общем пользовании», — заявила Ковитиди.
По её словам, статус вод Керченского пролива чётко определён Договором между Киевом и Москвой об украинско-российской государственной границе.
«Вследствие чего любые инсинуации по данному вопросу надуманы и направлены на дестабилизацию ситуации в Азово-Черноморском регионе», — заключила сенатор.
Ранее в МИД Украины заявили о намерении добиваться определения международного статуса Керченского пролива. При этом в министерстве подчеркнули важность для Украины получения возможности представлять свои интересы в международном арбитраже.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление заместителя главы МИД Украины.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Другое , Руслан Бальбек , Ольга Ковитиди , МИД , Госдума , Совет Федерации
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