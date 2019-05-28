На 31-м году жизни умерла звезда реалити-шоу

Экс-участник американской версии реалити-шоу «Взвешенные люди» на NBC Дэниэл Райт умер от лейкемии на 31-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.

Острый лимфобластный лейкоз у Райта диагностировали в 2017 году. В соцсетях друзья называют Дэниэла Райта одним из самых добрых людей на свете и вспоминают, что его вера не ослабевала даже в самые тяжелые времена.

По словам супруги, перед смертью Дэниэл Райт страдал от кровавого кашля, лихорадки и тромбоза.

Ранее сообщалось, что в Техасе в возрасте 30 лет скончался Кларк Гейбл III, ведущий реалити-шоу, внук американского актера и секс-символа 1930-1940-х годов Уильяма Кларка Гейбла — так называемого «Короля Голливуда».