Титов: таможенные платежи не дают интернет-магазинам России конкурировать с зарубежными

МОСКВА , 28 мая. /ТАСС/. Российские интернет-магазины не могут конкурировать с зарубежными, так как за отправку продукции любой стоимости, даже менее 100 рублей, необходимо заплатить таможенный сбор минимум 500 рублей, говорится в ежегодном докладе президенту «Реестр системных проблем российского бизнеса», представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым

"Согласно ставкам таможенных сборов… за таможенные операции, таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по ставке 500 рублей — за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей включительно. При этом при вывозе из Российской Федерации товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, таможенные сборы за таможенные операции независимо от таможенной процедуры, под которую помещаются вывозимые товары, уплачиваются по ставке одна тысяча рублей при условии, что в одной таможенной декларации декларируются только товары, не облагаемые вывозными таможенными пошлинами", — говорится в докладе.

"В то же время, на территории Китая, являющегося крупнейшим экспортером, действует около 120 зон, где предприятия имеют право вести внешнеэкономическую деятельность, пользуясь режимом частичного налогообложения, беспошлинной торговли и бондового налога. Кроме того, товары стоимостью менее 50 китайских юаней освобождены от уплаты таможенных платежей и сборов", — отмечают авторы доклада.

Запрет на взимание штрафов за недопоставку товаров, регулирование торговой наценки и ряд других законодательных инициатив, относящихся к торговле и обсуждаемых в 2018 году, ударят по торговым сетям и поставщикам, говорится в докладе. «Среди озвученных в течение 2018 года и относящихся к торговле законодательных инициатив: запрет на взимание штрафов за недопоставку товаров, регулирование торговой наценки, запрет торговли в гипермаркетах по выходным дням, запрет предприятиям торговли на мелкооптовую реализацию продовольственных товаров, запрет производства продуктов питания под собственной торговой маркой и другие. Реализация таких инициатив ударит не только по торговле, но и по интересам отечественных поставщиков, сузит для них каналы реализации выпускаемой продукции (например, у каждой крупной торговой сети около 400 поставщиков товаров под собственной торговой маркой)», — поясняется в докладе.

В нем подчеркивается, что эти инициативы предлагаются в то время, когда еще не проведена оценка фактического воздействия Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» (закон «О торговле», регулирующий отношения поставщиков и крупных сетей), с принятием которого серьезно выросла рыночная сила крупных поставщиков продовольственных товаров, в том числе зарубежных.