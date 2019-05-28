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Эти необычные наушники созданы грибками и микробами 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Противостоять доктрине запланированной деградации в индустрии электроники весьма сложно. Но можно хотя бы попытаться минимизировать одно из ее негативных последствий — создание огромной массы токсичных отходов, которые не подвергаются переработке. Финская дизайнерская студия Aivan разработала концептуальные наушники Korvaa, которые полностью состоят из биоразлагаемых компонентов.
Их амбушюры и дуга для крепления на голове изготовлены методом 3D-печати из биопластика. Он, в свою очередь, получен путем полимеризации продуктов переработки дрожжевыми грибками молочной кислоты. По сути, это отходы — но созданный из них материал достаточно прочный и гибкий, а потому подходит для промышленного использования.
Мягкая часть амбушюр изготовлена из белка гидрофобина, который также производится грибками. Его смешивают с целлюлозой и получают ячеистую структуру, напоминающую пену, но гораздо более прочную. Сверху все покрывается мицелием еще одного вида грибков, который на ощупь напоминает выделанную кожу. Финальный слой — синтетический шелк.
Несложно заметить, что финские дизайнеры продумали только конструкцию корпуса наушников, это лишь прототип. С другой стороны, это еще одна демонстрация того, как можно отказаться от использования неразлагаемых и непригодных к переработке материалов в самых простых, бытовых устройствах. И без существенных затрат — грибки охотно растут сами.
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