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«Дело в генетике»: Боярская объяснила, как похудела после вторых родов 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В декабре 2018 года Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. Она подарила своему избраннику Максиму Матвееву сына Григория. У пары также подрастает 7-летний Андрей. Старшего наследника актриса называет маленьким мужчиной. Мальчик всегда помогает маме и бабушке с тяжелыми сумками.
Родив второго ребенка, Елизавета не стала засиживаться в декрете и вернулась на театральную сцену. Говоря о собственном секрете похудения, Боярская подметила, что все дело исключительно в генетике. Так как в ее семье нет полных — все худенькие. Кроме того, актриса уточнила, что и ее мама в молодости быстро сбросила лишний вес после беременности.
больше по теме Крупным планом: Лазарев сделал селфи с 5-летним сыномПевец сам воспитывает маленького Никиту. Заботиться о сынишке Сергею Лазареву помогает его мама — Валентина Викторовна. «Единственное — до сих пор стараюсь держать диету кормящей мамы. И все. Пока по дому все дела сделаешь — это уже нагрузка немаленькая. Хотя понимаю, что, наверное, надо поддерживать себя спортом», — приводит Hello! слова Елизаветы Боярской. (function ($) {var $el=$ ("#insta-2044436721647110384_345742516"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Актриса подметила, что двенадцать лет она занималась классическими танцами, правда о карьере балерины никогда не мечтала. До сих пор Елизавете нравится чувствовать себя в танце, однако из-за плотного рабочего графика на любимое хобби времени не остается.
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Другое , Сергей Лазарев , Елизавета Боярская , Максим Матвеев
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