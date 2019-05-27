«Дело в генетике»: Боярская объяснила, как похудела после вторых родов

В декабре 2018 года Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. Она подарила своему избраннику Максиму Матвееву сына Григория. У пары также подрастает 7-летний Андрей. Старшего наследника актриса называет маленьким мужчиной. Мальчик всегда помогает маме и бабушке с тяжелыми сумками.

Родив второго ребенка, Елизавета не стала засиживаться в декрете и вернулась на театральную сцену. Говоря о собственном секрете похудения, Боярская подметила, что все дело исключительно в генетике. Так как в ее семье нет полных — все худенькие. Кроме того, актриса уточнила, что и ее мама в молодости быстро сбросила лишний вес после беременности.

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Актриса подметила, что двенадцать лет она занималась классическими танцами, правда о карьере балерины никогда не мечтала. До сих пор Елизавете нравится чувствовать себя в танце, однако из-за плотного рабочего графика на любимое хобби времени не остается.