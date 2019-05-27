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Российский депутат снялся в откровенной фотосессии 

Газета.Ru 1 час назад
Депутат Кургансокй областной думы Олеш Колташов снялся в откровенной фотосессии, которую многие посчитали провокационной. Свои снимки парламентарий выложил в инстаграме.
Под снимками он оставил подпись — «По мотивам „Новые стансы к Августе“, выразив благодарность фотографу, визажистам и стилистам.
На выложенных фотографиях депутат позирует в расстегнутой рубашке и необычных позах. Также на одном из снимков мужчина изобразил фреску Микеланджело „Сотворение Адама“. Спустя время депутат ограничил доступ на свою страницу для пользователей соцсети.
Ответственный секретарь комиссии »Единой России" по этике Евгений Ревенко отметил, что парламентариям необходимо взвешивать все свои действия в соцсетях. Он также добавил, что не может дать эстетическую оценку данным фотографиям, этим должны заняться жена депутата и его близкие.
"Новые стансы к Августе" — это книга поэта Иосифа Бродского, которую он посвятил петербургской художнице Марине Басмановой.
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Другое , Иосиф Бродский , Евгений Ревенко , Единая Россия
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