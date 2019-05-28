При покорении Эвереста погиб 11-й в этом сезоне альпинист

Число альпинистов, которые погибли во время покорения Эвереста весной этого года, достигло 11. Одиннадцатой жертвой стал американский альпинист, который скончался во время спуска с самой высокой горы мира, сообщают непальские власти.

Американец скончался на высоте порядка 7900 метров. Он успешно покорил Эверест, однако почувствовал недомогание во время спуска и умер в ночь на 28 мая, передает IANS. 25 мая через считанные минуты после покорения Эвереста умер 44-летний британец.

Как отмечает BBC, в этом сезоне власти Непала продали рекордное число лицензий на восхождение на самую высокую гору мира, что привело к толчее и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах. Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли уже более 20 человек — это больше, чем за весь прошлый год.