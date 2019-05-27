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СМИ сообщают о госпитализации иркутского губернатора
Говорит Москва
1 час назад
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Об этом порталу Flash Siberia рассказал источник в окружении чиновника. В пресс-службе губернатора заявили, что нет никакой информации о состоянии Левченко.
Губернатор возглавляет Иркутскую область с 2015 года.
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