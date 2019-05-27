СМИ сообщают о госпитализации иркутского губернатора

Об этом порталу Flash Siberia рассказал источник в окружении чиновника. В пресс-службе губернатора заявили, что нет никакой информации о состоянии Левченко.

Губернатор возглавляет Иркутскую область с 2015 года.