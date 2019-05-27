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Во Всекитайской неделе науки и техники приняли участие 310 млн человек 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 27 мая — Проект «Россия-Китай: главное». Завершилась Всекитайская неделя науки и техники, в рамках которой в разных регионах Китая прошло более 21 тысячи массовых научно-технических мероприятий, организованных различными государственными органами и профильными организациями. В них приняли участие более 310 миллионов человек.
В этом году Неделя науки и техники прошла под девизом «Наука и техника укрепляет страну и несёт народу новые блага». Прошли презентации новых технологий, продуктов и достижений в области научно-технических инноваций. Макеты и модели некоторых научно-технических достижений предоставили посетителям возможность получить научно-практические знания, почувствовать на собственном опыте огромный потенциал и перспективы развития науки и техники.
По неполным статистическим данным, в мероприятиях, проведенных в Народно-революционном военном музее Китая в Пекине, приняли участие 150 тысяч человек. По всей стране для широкой общественности были открыты университеты, исследовательские институты и государственные ведущие лаборатории.
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Другое , Китай , Москва
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